به مناسبت روز جهانی مساجد، مراسمی با حضور فعالان امور مساجد در مسجد فاطمه الزهرا شهرستان خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجتالاسلام قاسمخانی، امام جمعه شهرستان خوی، با بیان اهمیت مسجد در دین اسلام، جایگاه آن را از منظر قرآن کریم و پیامبر اسلام (ص) تبیین کرد. وی با اشاره به آیات قرآن و سخنان پیامبر، مساجد را نه تنها محل عبادت، بلکه پایگاه تربیتی، فرهنگی و اجتماعی جامعه دانست و نقش آنها در تقویت وحدت، اخلاق و همبستگی اجتماعی مردم را ضروری خواند. امام جمعه خوی همچنین بر لزوم توجه مسئولان و مردم به حفظ، نوسازی و بهرهبرداری مناسب از مساجد تأکید کرد و گفت مساجد قلب فرهنگی و معنوی هر شهر هستند.
سپس سید محسن سیدرضایی، دبیر امور رسیدگی به مساجد شهرستان خوی، گزارشی از وضعیت و فعالیتهای مساجد این شهرستان ارائه کرد.
وی گفت: شهرستان خوی دارای ۲۷۶ مسجد است که از این تعداد، ۱۱۰ مسجد فعال، ۱۳۵ مسجد نیمهفعال و مابقی غیر فعال میباشند. به گفته او، در ۱۰ مسجد این شهرستان نمازهای یومیه در سه وعده به جماعت اقامه میشود و علاوه بر آن، برنامههای متنوعی همچون دعاخوانی، جلسات معرفتی، سخنرانی و آیینهای عزاداری در این مساجد برقرار است.
در پایان این مراسم، از فعالان امامان جماعات، کانونهای فرهنگی مساجد و پایگاههای مقاومت مساجد شهرستان تقدیر و تجلیل شد.