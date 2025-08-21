به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت‌الاسلام محمد میرزایی، رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مجلس شورای اسلامی، در بازدید از مجموعه جهانی تخت‌سلیمان تکاب گفت: تخت‌سلیمان یکی از آثار بی‌نظیر ایران و جهان است و تقویت زیرساخت‌های گردشگری آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. در همین راستا، ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان برای توسعه این مجموعه اختصاص داده‌ام که تاکنون پنج میلیارد تومان آن تخصیص یافته و بخش باقیمانده نیز به‌زودی پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به روند بهسازی محور‌های مواصلاتی منطقه افزود: برای تکمیل و بهسازی جاده دندی ـ تکاب بودجه مناسبی تخصیص یافته است. همچنین در جریان سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به آذربایجان‌غربی، با همراهی استاندار استان، موفق شدیم ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی راه‌های استان جذب کنیم که این اقدام تحولی بنیادین در حوزه گردشگری به‌ویژه در شهرستان تکاب رقم خواهد زد.

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر اهمیت همگرایی دستگاه‌ها در توسعه گردشگری، تصریح کرد: خوشبختانه امروز شاهد هماهنگی و همراهی مطلوبی میان مسئولان استانی و شهرستانی هستیم که این هم‌افزایی در پیشبرد اهداف و تقویت زیرساخت‌های گردشگری تخت‌سلیمان نقش کلیدی ایفا خواهد کرد.

میرزایی با قدردانی از توجه ویژه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور خاطرنشان کرد: نوروز امسال مجموعه جهانی تخت‌سلیمان بیشترین میزان جذب گردشگر را به خود اختصاص داد؛ این موفقیت نشان‌دهنده جایگاه برجسته این اثر جهانی در رونق گردشگری استان و ضرورت اهتمام مضاعف به توسعه و حفاظت از آن است.