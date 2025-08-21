با حضور جمعی از مسؤلان و مردم قدر شناس روستای اغولبیک یادواره ۲۴ شهید والا مقام در این روستا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: شهدا مایه عزت، اقتدار و سر افرازی کشورند و برگزاری یادواره این بزرگ مردان عرصه دفاع مقدس نشانه قدر شناسی ملت از خانواده‌های معظم شهداست.

کرامتی افزود: روستای اغولبیک با تقدیم ۲۶ شهید برای عزت و اقتدار ایران اسلامی یکی از روستا‌های مقاوم و رزمنده پرور دوران ۸ سال دفاع مقدس در تکاب است.

وی افزود: توصل به ائمه و مجاهدت در راه دین و پیروی از ولایت از شاخصه‌های اصلی مردم این روستاست و همواره پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند و پیرو واقعی ولایتند.

نوحه سرایی و عزاداری مردم شهید پرور روستا در سوگ فرزندان شهیدشان پایان بخش این یادواره بود.