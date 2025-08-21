فعالیت واحد صنعتی و سنتی تولید و فراوری شوریجات و ترشیجات در کبودراهنگ

در شهرستان کبودراهنگ ۵۵ واحد صنعتی و سنتی تولید و فراوری شوریجات و ترشیجات در حال فعالیت است که سالانه بیش از ۱۲ هزارتن تن محصول تولید و صادر میکند. متن گزارش: برداران بهرامی سال ۸۲ با سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی واحد صنعتی شوری و ترشی را در روستای اورقین راه اندازی کردند در این واحد صنعتی بیش از ۳۰ نوع انواع شوریجات و ترشیجات تولید می‌کنند ظرفیت این واحد تولیدی در سال ۶۰۰ تن میباشد که محصول تولیدی بعد از تامین بازار استان و کشور به کشور‌های همسایه مانند روسیه، ازبکستان، عراق، افغانستان، بحرین صادر میشود علی سرخوش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: در شهرستان کبودراهنگ ۵۵ واحد شوری و ترشی با ظرفیت ۱۲ هزارتن در سال در حال فعالیت هستند و ۲ واحد تبدیلی و فراوری با ظرفیت ۴هزار تن در حال احداث است وی از تسهیل در اعطای مجوز و تسهیلات برای احداث واحد‌های تولیدی و فراوری خبر داد این مجموعه ۵ مرتبه بعنوان کارافرین و تعاونی برتر استان نیز انتخاب شده است قطعی برق و دیگر مشکلات مانع تولید و توسعه است و یاری مسئولان را می‌طلبد در صنایع تولیدی و فراوری سنتی و صنعتی شهرستان کبودراهنگ برای بیش از ۴۵۰ نفر شغل ایجاد شده است