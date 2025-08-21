پخش زنده
کارگاه توان افزایی تشکلهای زیست محیطی آذربایجان غربی با حضور تشکلهای زیست محیطی استان در شهرستان نقده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی، رئیس اداره آموزش مشارکتهای مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به اینکه توان افزایی و تعامل شکلهای زیست محیطی استان از برنامههای این کارگاه است، افزود: هدف توانمندسازی و توان افزایی تشکلهای مردم نهاد زیست محیطی حوزه دریاچه ارومیه و همچنین مردم محلی و بومی و افزایش سواد محیط زیستی و انتقال تجربیات موفق مثل معیشت جایگزین در سطح استان و همچنین در سطح ملی میباشد.
علیرضا لطفی از حضور نمایندگان تشکلهای زیست محیطی استان خبر داد و تصریح کرد: این کارگاه در ۶ محور پسماند توریسم و طبیعت محیط زیست تنوع زیستی معیشت جایگزین و پروپوزال نویسی رگزار میشود که جهت غناسازی آن از تسهیلگران و مربیان مجرب استفاده شده است.
این کارگاه به مدت یک روز در شهرستان نقده با حضور ۴۰ نماینده تشکلهای آذربایجان غربی برگزار و کارگاه بعدی شهریور ماه در میاندوآب برگزار میشود.