به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی، رئیس اداره آموزش مشارکت‌های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به اینکه توان افزایی و تعامل شکل‌های زیست محیطی استان از برنامه‌های این کارگاه است، افزود: هدف توانمندسازی و توان افزایی تشکل‌های مردم نهاد زیست محیطی حوزه دریاچه ارومیه و همچنین مردم محلی و بومی و افزایش سواد محیط زیستی و انتقال تجربیات موفق مثل معیشت جایگزین در سطح استان و همچنین در سطح ملی می‌باشد.

علیرضا لطفی از حضور نمایندگان تشکل‌های زیست محیطی استان خبر داد و تصریح کرد: این کارگاه در ۶ محور پسماند توریسم و طبیعت محیط زیست تنوع زیستی معیشت جایگزین و پروپوزال نویسی رگزار می‌شود که جهت غناسازی آن از تسهیلگران و مربیان مجرب استفاده شده است.

این کارگاه به مدت یک روز در شهرستان نقده با حضور ۴۰ نماینده تشکل‌های آذربایجان غربی برگزار و کارگاه بعدی شهریور ماه در میاندوآب برگزار می‌شود.