ارتش رژیم صهیونیستی با ادامه حملات خود و نقض حاکمیت لبنان، یک لبنانی را در جنوب این کشور با انجام حمله پهپادی شهید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه المنار با اشاره به اینکه حملات و نقض حاکمیت لبنان توسط رژیم صهیونیستی ادامه دارد، افزود: در حمله پهپادی دشمن صهیونیستی به یک موتورسیکلت در شهرک دیر سریان در جنوب لبنان یک شهروند به شهادت رسید.

خبرنگار المنار همچنین از بمباران حومه شهرک عیترون در جنوب لبنان توسط ارتش اسرائیل خبر داد.

عصر روز چهارشنبه نیز، دشمن صهیونیستی به چندین منطقه در جنوب لبنان حمله کرده بود.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان هفت نفر در حمله هوایی روز گذشته رژیم صهیونیستی به منطقه الحوش در صور زخمی شدند.

بنا بر گزارش المنار، هواپیما‌های جنگی رژیم صهیونیستی همچنین روز گذشته با موشک‌های زمین به زمین که از شمال فلسطین اشغالی شلیک شده بود، حومه شهرک انصار - سینا و منطقه الراس در شهرک دیر الزهرانی را هدف قرار دادند.

شبکه المنار با اشاره به اینکه دشمن صهیونیستی به حملات روزانه خود به لبنان ادامه می‌دهد، افزود: از زمان اعلام آتش‌بس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، بیش از چهار هزار و ۲۰۰ مورد مورد نقض حاکمیت لبنان از سوی رژیم اسرائیل ثبت شده است.