وزیر امور خارجه چین با اعلام تقویت همکاری‌های ضد تروریسم با پاکستان در منطقه گفت که روابط پکن با کشور‌های حوزه جنوب آسیا هرگز علیه آنان و یا دیگر طرف‌های ثالث نیست و پکن حل مسالمت‌آمیز همه منازعات منطقه‌ای را مطالبه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وانگ یی امروز پس از ششمین دور گفت‌و‌گو‌های راهبردی چین و پاکستان طی نشست مطبوعاتی مشترک با سناتور محمد اسحاق دار همتای پاکستانی خود در اسلام‌آباد گفت که هر دو کشور از روابط آهنین برخوردارند که به مرور زمان محکم‌تر می‌شود.

وی تاکید کرد که چین خواهان حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه و همه منازعات در منطقه است که باید بر اساس هنجار‌های بین‌المللی پیگیری و حل شود.

وانگ یی گفت که چین حامی روند چند جانبه گرایی و تعامل با ملت‌های جنوب جهانی و جهانی سازی است.

وی گفت که ما از اقدامات پاکستان در نبرد با تروریسم حمایت می‌کنیم و بر همین اساس هماهنگی و همکاری‌های ما در منطقه علیه تروریسم تقویت خواهد شد.

معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان نیز با تاکید بر اهمیت روابط راهبردی با چین همچنین پیشبرد پروژه راهروی اقتصادی چین-پاکستان اعلام کرد که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ماه آینده میلادی برای حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به چین خواهد رفت و در حاشیه این سفر با رئیس جمهور و نخست وزیر چین نیز دیدار می‌کند.

پیش‌تر دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: وانگ یی و محمد اسحاق دار ششمین دور گفت‌وگوی استراتژیک وزرای امور خارجه را در اسلام آباد برگزار کردند.

دو طرف طیف وسیعی از روابط پاکستان و چین را بررسی و در مورد مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی بحث و گفت‌و‌گو کردند.

آنها همچنین در مورد جنبه‌های مختلف همکاری‌های دوجانبه از جمله فاز دوم طرح راهروی اقتصادی چین-پاکستان، روابط تجاری و اقتصادی، همکاری چندجانبه و روابط مردمی به تبادل نظر عمیق پرداختند.

وزرای خارجه پاکستان و چین با تأکید بر مشارکت استراتژیک و همکاری همه جانبه، توافق کردند که دوستی دو کشور برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای مهم و همچنین برای پیشرفت و رفاه دو کشور ضروری است.