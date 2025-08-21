مأموران یگان حفاظت به همراه کارشناسان محیط‌طبیعی پایش شبانه محور عباس‌آباد – میامی را با هدف کنترل سرعت خودرو‌ها و الزام رانندگان به رعایت حداکثر سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما با توجه به افزایش سفر‌ها و تردد خودرو‌ها در ایام تعطیلات اخیر، رعایت سرعت مطمئنه بیش از گذشته ضرورت دارد.

محور عباس‌آباد یکی از مهم‌ترین مسیر‌های عبور یوز آسیایی به شمار می‌رود و رعایت قوانین رانندگی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفاظت از این گونه در خطر انقراض دارد.

بنا بر اعلام اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان، این پایش‌ها در شب‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.