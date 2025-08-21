پخش زنده
بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از حمام قپان شاهیندژ بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که به دعوت حجتالاسلام والمسلمین محمد میرزایی، رئیس کمیته میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و نماینده مردم شاهیندژ و تکاب از حمام تاریخی قپان این شهرستان بازدید کردند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این بازدید اظهار کرد: حمام تاریخی میتواند بعد از مرمت بهصورت یک رستوران سنتی به بهرهبرداری برسد و این مکان تاریخی میتواند در مسیر گردشگری تکاب به شاهیندژ مورد توجه گردشگران قرار گرفته و برای خوردن غذا به این مکان تاریخی مراجعه کنند.
بهروز ندایی برای مرمت حمام تاریخی قپان تصریح کرد: توسعه واحدهای بومگردی در شاهیندژ و راهاندازی بازارچههای صنایعدستی در این شهرستان میتواند نقش مهمی در رونق گردشگری شهرستان داشته باشد که فرمانداری نیز در این مسیر میتواند راهگشا باشد.
او تصریح کرد: در صورت تامین زمین توسط فرمانداری، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آمادگی دارد تا برای احداث ساختمان اداری اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شاهیندژ اعتبار را تامین کند. او همچنین از افزایش ۷۰ درصدی اعتبارات میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در کل کشور خبرداد.
حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی نیز به ظرفیتهای مهم گردشگری و تاریخی این شهرستان اشاره کرد وگفت:با حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی شاهد رونق کردشگری در این شهرستان خواهیم بود
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در این بازدید نیز گفت: حمام تاریخی قپان شاهیندژ در طول سالهای گذشته مورد مرمت قرار گرفته و سعی میشود در آینده نزدیک این مکان تاریخی با کاربری فرهنگی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. او از تخصیص ۸۰ میلیارد ریالی جهت مرمت و بازسازی آثار تاریخی این شهرستان خبر داد.
شهرستان شاهین دژ با داشتن ۸ هزار سال قدمت تاریخی و ۴۷ اثر به ثبت ملی رسیده از مهترین قطبهای گردشگری و تاریخی استان محسوب میشود