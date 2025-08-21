پخش زنده
معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به بحران کمآبی در کشور و محدودیت منابع گفت: حفاظت از هر قطره آب ضروری است و طرحهای بازیافت و استفاده چرخهای از منابع آب باید بهطور گسترده اجرا شود تا نیازهای آبی خراسان رضوی به ویژه مشهد تأمین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، " محمد جوانبخت" با بیان اینکه طرح های بازیافت فاضلاب و استفاده چرخهای از منابع آب نمونهای از اقدامات مهم در این زمینه است، گفت: ما حق نداریم حتی یک قطره آب را از دست بدهیم و این اقدامات باید به صورت گسترده انجام شود.
معاون وزیر نیرو با اشاره به طرحهای آبی در استان خراسان رضوی، به ویژه شهر مشهد گفت: دو بخش شرکت آب منطقهای و شرکت فاضلاب در حوزه تأمین منابع، توزیع و مدیریت مصرف آب با اجرای طرههای موثر، تلاشهای چشمگیری انجام دادهاند.
وی همچنین به محدودیت منابع آب در چند سال اخیر و تأثیر وارد نشدن حقآبه ایران از سد دوستی اشاره کرد و گفت: با وجود این محدودیتها، مدیریت منابع به خوبی انجام شده و امید است اقدامات در سالهای آینده نیز ادامه یابد.
معاون وزیر نیرو با تأکید بر گران بودن منابع آبی طرح های جدید گفت: آبی که از طرح هزار مسجد تأمین میشود، بسیار پرهزینه است و شاید بتوان گفت فقط در مقایسه با طرح انتقال آب دریا، طرح ارزانتری است و بنابراين باید در مصرف آن دقت کامل شود.
جوانبخت در پایان از تلاش مسئولان استان، مدیران وزارت نیرو و همکاران خود تشکر و اظهار امیدواری کرد: با ادامه این اقدامات، نیازهای آبی خراسان رضوی و شهر مشهد به ویژه برای میزبانی زائران امام رضا (ع) به خوبی تأمین شود.