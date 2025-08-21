پخش زنده
امروز: -
آیت الله رسول فلاحتی گفت : خبرنگاران منتقدان سازنده جامعه هستند و باید جایگاهشان ارج نهاده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، آیت الله رسول فلاحتی در این نشست صمیمی با اشاره به نقش خبرنگاران به عنوان روشنگران عرصه جهاد تبیین گفت: خبرنگاران منتقدان سازنده جامعه هستند و باید جایگاهشان ارج نهاده شود.
وی با اشاره به ظرفیتها و چالشهای استان در بخشهای گوناگون به ویژه در حوزه کشاورزی و لزوم اطلاع رسانی دقیق در این موارد گفت: خبرنگاران انعکاس دهنده مشکلات استان به مدیران هستند و از این طریق حل مشکلات سریع تر انجام میشود.
نماینده ولی فقیه درگیلان همچنین بر ضرورت پاسخگویی مسوولان به خبرنگاران تاکید کرد و افزود : مدیران باید به خبرنگاران پاسخگو باشند.
وی بر رسالت روشنگری خبرنگاران در شرایط کنونی کشورمان هم اشاره و تاکید کرد : امروز دشمنان از تمام توان برای تخریب کشورو نظام استفاده میکنند که ضروری است خبرنگاران ماهیت آمریکا و رژیم نامشروع اسراییل را به نسل نومعرفی کنند همچنان که در جنگ دوازده روزه این اقدام را انجام دادند.
در پایان از تعدادی از مدیران پایگاههای خبری و خبرنگاران استان تجلیل شد.