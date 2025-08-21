

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات آب‌های آرام قهرمانی جهان در میلان ایتالیا در حال برگزاری است. علی آقامیرزایی و پیمان قویدل با هدایت آرش بصارت‌دار نمایندگان ایران در این رقابت‌ها هستند

علی آقامیرزایی پیش از ظهر امروز در گروه سوم مقدماتی به مصاف رقبایی از اسلواکی (قهرمان المپیک ریو، اروگوئه (فینال B المپیک پاریس)، نروژ (فینالیست کاپ جهانی)، کانادا، آفریقای جنوبی، مصر و بلغارستان رفت و با زمان ١:۴١.٣۶ دقیقه سوم و راهی نیمه‌نهایی شد. در این رقابت نماینده اروگوئه و نروژ اول و دوم شدند. دیگر رقبای آسیایی آقامیرزایی در این ماده چین، ازبکستان و ژاپن راهی نیمه‌نهایی شدند و کره حذف شد. نیمه‌نهایی این ماده شنبه ۱ شهریور برگزار می‌شود

در کایاک دونفره ۵٠٠ متر مردان علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در گروه چهارم مقدماتی با نمایندگان دانمارک، سوییس، قزاقستان، صربستان، ژاپن، اوکراین و مصر رفتند و با زمان ١:٣١.٨٨ دقیقه سوم و راهی نیمه‌نهایی شدند. در این رقابت نماینده صربستان و دانمارک اول و دوم شدند. تیم ایران قهرمان کایاک دونفره آسیا در این رقابت با اختلاف بالاتر از رقیبان آسیایی خود قرار گرفت. نیمه‌نهایی این ماده شنبه یک شهریور برگزار می‌شود