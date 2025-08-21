روز جهانی مسجد هر سال در تاریخ ۲۱ اوت برابر با ۳۰ مرداد گرامی داشته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این روز به یاد ایجاد حریق عمدی مسجدالاقصی در سال ۱۹۶۹ میلادی اسم گذاری شده است؛ حادثهای که توجه جهان اسلام را به اهمیت پاسداری از مساجد و جایگاه آنها جلب کرد.
جمهوری اسلامی ایران این پیشنهاد را در اجلاس وزرای خارجه کشورهای اسلامی مطرح کرد و به تصویب رساند.
روز جهانی مسجد فرصتی برای یادآوری نقش مساجد به عنوان مراکز دینی، فرهنگی و اجتماعی و نیز نمادی از اتحاد و مقاومت مسلمانان در برابر تجاوز و بیحرمتی به مقدسات اسلامی به شمار میرود.