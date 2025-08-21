پخش زنده
رئیس جمعیت هلالاحمر فردوس از نجات و یافتن یک مرد ۵۵ ساله که در محور فردوس–بشرویه مفقود شده بود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ظهیری، گفت: براساس اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، عصر دیروز گزارشی مبنی بر مفقودی یک نفر در محور فردوس، بشرویه دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم امدادی پشتیبان از مرکز اداری فردوس به محل اعزام شد و عملیات جستوجو با همکاری یگان امداد، پلیس راه و تیم آفرود شهرستان آغاز شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر فردوس گفت: پس از یک ساعت و ۲۰ دقیقه جستوجوی مستمر، فرد مفقودشده که مردی ۵۵ ساله بود در سلامت کامل پیدا شد و تحویل خانوادهاش شد.
وی با قدردانی از همکاری نیروهای امدادی، انتظامی و تیمهای مردمی در این عملیات گفت: هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه میتوانند با شماره اضطراری ۱۱۲ تماس گرفته و از خدمات امدادی هلالاحمر بهرهمند شوند.