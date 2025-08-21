به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خواف گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر وقوع شکار غیرمجاز در محدوده منطقه شکارممنوع مرزی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست به‌سرعت در محل حاضر شده و با یک گروه چهار نفره از متخلفین مواجه شدند. پس از تعقیب و گریز، این افراد دستگیر و از آنان اجزای یک رأس قوچ جوان، یک قبضه سلاح شکاری به همراه مهمات و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

مدثر تیموری افزود: همچنین طی یک هفته گذشته، محیط‌بانان شهرستان موفق به کشف اجزای شش رأس پستاندار وحشی شامل قوچ و میش و آهو شدند و در همین راستا هفت متخلف دیگر نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.