مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور گفت: افزون بر ۳۵۰۰ همت ارزش افزوده توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی برای جامعه تولید کنندگان کشور ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عوض علیزاده مقدم رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به همراه چند تن از اعضای هیئت مدیره صندوق در نشست با محمد رضا اصغری رییس سازمان جهاد کشاورزی، معاونان و مدیران و مدیر صندوق استان آذربایجان غربی آخرین رویکردها و سیاستهای صندوق را تشریح کرد.
علیزاده مقدم افزود: در حال حاضر شرکت مادر تخصصی ۱۷۲ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سطوح استانی، شهرستانی و ملی دارد و سرمایه صندوق نیز از ۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. صندوق استان آذربایجان غربی نیز در ردیف صندوقهای شاخص و رتبه هفتم کشوری محسوب میشود.
وی ادامه داد: صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، خارج از چارچوب نظام بانکی ونهادهای مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی با نرخ چهار درصد و متناسب با نیاز تولیدکنندگان بخش کشاورزی تسهیلاتی میدهند تا اجرای طرحها تسریع شود.
این مسئول افزود: این صندوق با کمک روسای سازمانهای جهاد کشاورزی، معاونان و تشکلهای بخش خصوصی میتواند نقش موثری در اجرای طرحهای مهم کشاورزی داشته باشد و در استان آذربایجان غربی نیز در حوزه خرید و ساماندهی بازار سیب و تامین نهادههای دام و طیور اقدامات موثر و مطلوبی انجام گرفته است.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور گفت: رویکرد صندوق توسعهای و مشارکتی است و در استان آذربایجان غربی با توجه به بحران خشکی دریاچه ارومیه، توسعه واحدهای کوچک مقیاس دامی روستایی برای کاهش فشار بر منابع آبی در بخش کشاورزی میتواند در این زمینه تاثیر گذار باشد.
وی با اشاره به وجود ۱۰.۵ میلیون نفر زن روستایی و عشایری در کشور که محور توسعه کشاورزی و تثبیت جمعیت در روستاها و تقویت تولید هستند، گفت: صندوق زنان روستایی استان نیز با دو هزار نفر عضو و ۴۷ صندوق اعتبارات خرد جزو صندوقهای فعال و پیشرو در کشور است و زحمات و تلا شهای آنان شایسته تقدیر است.
در این مراسم از خدمات عبداله فتح اله زاده نماینده سابق دولت در صندوق قدر دانی و محمد رضا اصغری به عنوان رییس هیات مدیره در صندوق کشاورزی آذربایجان غربی معرفی شد.