رئیس رسانه ملی با حضور در آرامگاه استاد محمدرضا لطفی، موسیقی‌دان برجسته و نامدار کشور، در محله‌ی سرچشمه گرگان، یاد و خاطره این هنرمند فقید را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، دکتر پیمان جبلی گفت: هر آنچه که به هویت ایرانی ـ اسلامی ما بازمی‌گردد، ریشه در عناصر فرهنگی و هنری دارد که در طول تاریخ موجب ایستادگی، وحدت اجتماعی و مقاومت ملت ایران در برابر تهدید‌ها و تجاوز دشمنان شده است.

وی افزود: هنرمندانی همچون استاد محمدرضا لطفی با درک عمیق از این هویت تاریخی و فرهنگی، توانستند روح ایرانی را در قالب موسیقی متجلی کنند و به نسل‌های مختلف یادآور شوند که ترکیب فرهنگ، هویت و مقاومت یک سرمایه بی‌بدیل برای کشور است. امروز که دشمنان موجودیت و کیان ایران عزیز را هدف گرفته‌اند، همه‌ی گلایه‌ها، اختلاف‌نظر‌ها و تفاوت‌ها باید به کنار گذاشته شود تا وحدت و انسجام در مسیر دفاع از کشور تقویت گردد.

رئیس رسانه ملی تأکید کرد: چنین سرمایه‌های فرهنگی و هنری نه تنها میراث گذشته، بلکه چراغ راه آینده هستند. ما در رسانه ملی و همچنین در عرصه‌ی فرهنگ و هنر وظیفه داریم از این منابع ارزشمند به‌عنوان پشتوانه‌ای غنی برای تولید آثار فاخر و ماندگار بهره بگیریم و یاد و راه بزرگان موسیقی و هنر ایران‌زمین را زنده نگه داریم.

محمدرضا لطفی متولد ۱۷ دی ماه ۱۳۲۵ در گرگان است که در سال ۱۳۹۳ دارفانی را وداع گفت. او یکی از موثر‌ترین شخصیت‌های موسیقی سنتی ایران و نوازنده تار و سه تار و آهنگساز و پژوهش گر موسیقی ایرانی بود.

قطعه ایران‌ای سرای امید از آثار ماندگار استاد لطفی است.