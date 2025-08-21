پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شاهین دژ از بررسی و قیمت گذاری ۲ پرونده در کمیسیون تقویم اراضی شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ یعقوب عارفی گفت: به منظور اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی جلسهای با حضور اعضا کمیسیون برگزار و ۲ پرونده تغییر کاربری متشکله غیر مجاز در کمیسیون تقویم اراضی زراعی و باغها بررسی و قیمت گذاری شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهین دژ افزود: این کمیسیون با هدف بررسی دقیق و بازنگری پیرامون نحوه ارزیابی و قیمت گذاری اراضی، واقعی کردن قیمتها و رعایت حقوق متقابل مردم و دولت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال برگزار میشود.
گفتنی است این جلسه با حضور نماینده فرماندار، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و نماینده اداره امور مالیاتی در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.