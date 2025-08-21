پخش زنده
رئیس اداره حفظ کاربری اراضی مدیریت امور اراضی آذربایجان غربی از اجرای طرحهای پایش هوایی و میدانی با استفاده از فناوریهای نوین برای شناسایی سریعتر تغییر کاربریها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین مصطفی زاده در برنامه رادیویی کندیمیز که با موضوع «حفظ کاربری اراضی؛ چالشها و راهکارها» برگزار شد، به تشریح آخرین اقدامات، آمار و دستاوردهای این اداره در چهار ماهه سال جاری پرداخت.
وی با اشاره به عزم جدی دستگاههای نظارتی برای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، بر نقش مردم و بهرهبرداران بخش کشاورزی در گزارشدهی موارد تخریب و تغییر کاربری تاکید کرد و گفت: اراضی کشاورزی میراث نسلهای آینده است و هرگونه تعرض به این عرصهها، خیانت به امنیت غذایی کشور محسوب میشود.
مصطفی زاده همچنین از اجرای طرحهای پایش هوایی و میدانی با استفاده از فناوریهای نوین برای شناسایی سریعتر تغییر کاربریها خبر داد و افزود: با تقویت سیستمهای نظارتی، دیگر هیچ تغییر کاربری غیرمجازی از چشم ما پنهان نخواهد ماند و با متخلفان برخورد قانونی شدیدی خواهد شد.