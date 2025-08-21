پخش زنده
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر از آغاز اجرای طرح ملی شهید عجمیان با همکاری سازمان بسیج سازندگی و سازمان نوسازی مدارس کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ اکبر پورات گفت: این طرح با مشارکت ۴۵ گروه جهادی و ۳۱۰ جهادگر در سراسر استان اجرا میشود که با اجرای این طرح رنگآمیزی ۳۵۰ کلاس درس تا اول مهرماه انجام خواهد شد.
وی افزود: این طرح در قالب تفاهمنامه مشترک میان سازمان بسیج سازندگی کشور و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اجرا میشود و هدف آن شادابسازی و رنگآمیزی مدارس استان بوشهر در راستای بهبود فضای آموزشی و تربیتی دانشآموزان است.
پورات گفت: تاکنون ۴۵ گروه جهادی متشکل از ۳۱۰ نفر از جهادگران با انگیزه و متعهد، آمادگی خود را برای مشارکت در این طرح اعلام کردهاند.
وی افزود: پیشبینی میشود با همکاری این گروهها، رنگآمیزی و بهسازی ۳۵۰ کلاس درس در سراسر استان بوشهر تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید به پایان برسد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان با تأکید بر نقش کلیدی بسیج سازندگی در خدمترسانی به مردم، گفت: رسالت اصلی سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر، حضور فعال و مستمر در عرصههای مختلف خدمت به مردم به ویژه در حوزههای آموزشی، فرهنگی و محرومیتزدایی است و این طرح نمونهای شاخص از این تلاشهاست که با همت و روحیه جهادی همکاران و جهادگران اجرایی میشود.