به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرمانده انتظامی شهرستان پلدشت در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما گفت در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف و بازور و تهدید طلاجات از یک شهروند پلدشتی با هویت معلوم در حوزه استحفاظی این شهرستان با عنایت به حساسیت موضوع. مراتب در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ ابراهیم اسماعیل زادگان خاطر نشان کرد سارق با هویت معلوم از اهالی یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی و در یک عملیات موفقیت آمیز و غافلگیرانه توسط مامورین پلیس آگاهی دستگیر شد.

وی گفت: ایشان در تحقیقات انجام شده به چند مورد زورگیری اعتراف کرده و در این خصوص دو نفر مال خر که اقدام به خرید طلاجات مسروقه از سارق نموده بودند دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به دادگاه معرفی شدند.