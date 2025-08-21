پخش زنده
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی در سفر به کردستان، با اعلام حمایت همهجانبه از دانشبنیانها، بر توسعه متوازن و عادلانه زیرساختهای فناوری بر پایه مزیتهای مناطق تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تورج امرایی در دیدار با استاندار کردستان، حمایت قاطع معاونت علمی را از توسعه شرکتهای دانشبنیان در کردستان اعلام و تأکید کرد : نگاه ویژه معاونت علمی به ظرفیتهای علم و فناوری کردستان، بهخصوص نقش راهبردی این استان در صادرات فناوری به کشور عراق یک مزیت رقابتی مهم است .
وی افزود: در حالی که بیش از ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان در سراسر کشور فعال هستند، سهم استان کردستان تنها ۵۴ شرکت است. متأسفانه، روند شکلگیری شرکتهای دانشبنیان در این استان طی سه سال گذشته رو به کاهش بوده است که این موضوع نیازمند بررسی جدی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای معکوس کردن این روند است.
همچنین در حاشیه این دیدار، امرایی باحضور در نشستی مشترک با نمایندگان و مدیران شرکتهای دانشبنیان، به تشریح سیاستهای معاونت علمی در دوره جدید پرداخت و اظهار داشت: رویکرد اصلی ما توسعه متوازن و عادلانه زیرساختهای فناوری بر پایه مزیتهای مناطق و استانهای مختلف کشور است.
وی افزود: این رویکرد با فعالسازی ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان از جمله اعتبار مالیاتی، دنبال خواهد شد.
امرایی تأکید کرد: کردستان، با اتکا به نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی برجسته، میتواند به عنوان یک قطب قدرتمند برای صادرات فناوری به عراق و منطقه تبدیل شود.