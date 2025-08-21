اجتماع بزرگ هیات‌های مذهبی مازندران، روزهای آخر صفر با حضور بیش از ۲۰ هزار عزادار علوی در حرم رضوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران. در آستانه دهه پایانی ماه صفر، عاشقان اهل‌بیت (ع) از دیار علویان مازندران بار دیگر با شور و عشق به مشهدالرضا رهسپار شدند تا در کنار بارگاه منور امام رضا (ع) در قالب بزرگترین اجتماع مذهبی استان شرکت کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان مازندران با تأکید بر جایگاه ویژه هیئات و مردم علوی‌تبار مازندران در برپایی شعائر حسینی و رضوی گفت: مردم دیار علویان عاشقانه در دهه آخر صفر خود را به مشهد مقدس می‌رسانند و در کنار مضجع شریف امام رضا (ع) به سوگواری می‌پردازند.»

محمدعلی باقری افزود: امسال اجتماع بزرگ هیئات مذهبی مازندران در حرم مطهر رضوی با حضور آیت‌الله محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و جمع کثیری از هیئات مذهبی برگزار می‌شود که در آن مداحی، شعرخوانی و آیین‌های سنتی عزاداری اجرا خواهد شد. این مراسم به‌صورت همزمان از شبکه‌های استانی طبرستان و خراسان نیز پخش خواهد شد.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با اشاره به حضور پرشور هیأتی‌ها خاطرنشان کرد: امسال بیش از ۲۰ هزار عزادار در قالب بیش از ۱۵۰ هیئت از نقاط مختلف استان مازندران به مشهد مقدس مشرف می‌شوند و در مسیر دسته‌روی و عزاداری، بیش از ۳۰ موکب برای پذیرایی از زائران و مجاوران برپا شده است.

باقری تصریح کرد: با هماهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی و شورای هیئات مذهبی مازندران با مسئولان خراسان رضوی، امکانات و ارزاق مورد نیاز هیئات تأمین و در صورت نیاز در اختیار مسئولین هیئات مذهبی قرار می‌گیرد.

وی حضور پرشور مردم و هیئات مذهبی مازندران، دهه آخر صفر در مشهد را تجلی عشق و ارادت دیرینه به خاندان عصمت و طهارت (ع) دانست و گفت: این حرکت باشکوه، جلوه‌ای از پیوند معنوی مردم ولایتمدار مازندران با فرهنگ اهل‌بیت (ع) است.