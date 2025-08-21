به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمد رضا فرحبخش در حاشیه بازدید از نخستین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دانش‌آموزان دختر زیر ۱۸ سال، اعزامی به مسابقات جهانی برزیل ۲۰۲۵، ضمن ابراز خرسندی از میزبانی این رویداد مهم ورزشی، گفت: استان کرمان مفتخر است که میزبان نخستین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دانش‌آموزان باشد؛ رویدادی که با حضور استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، یزد، هرمزگان، فارس و کرمان برگزار شد و نویدبخش شکوفایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان کشور است.

وی افزود: اردوی دختران از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ مرداد با حضور ۴۷ ورزشکار، مربی و سرپرست در حال برگزاری است.

فرحبخش از برگزاری اردوی دانش آموزان پسر نیز از ۳ تا ۶ شهریور با حضور ۴۴ ورزشکار و مربی در سالن‌های ورزشی استان کرمان خبر داد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: در پایان این مرحله، ۱۰ ورزشکار برتر از میان شرکت‌کنندگان انتخاب و جهت حضور در مرحله دوم اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دانش‌آموزی اعزام خواهند شد.