ذوب آهنیها در لیگ وزنه برداری امسال حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم وزنهبرداری ذوبآهن پس از یک سال دوری، به لیگ برتر وزنهبرداری باشگاههای ایران بازگشت و رشید شریفی قهرمان پنج دوره رقابتهای آسیا و دو دوره قهرمانی جوانان جهان بهعنوان سرمربی، هدایت ذوبآهنیها را بر عهده گرفت.
رشید شریفی همچنین سابقه مربیگری تیم ملی جوانان و تیم ذوبآهن را در کارنامه خود دارد.
فرزاد بویری نیز از پیشکسوتان وزنهبرداری ذوبآهن بهعنوان مدیر اجرایی تیم وزنهبرداری ذوبآهن انتخاب شد.
بویری عنوان قهرمانی آسیا، دو نشان طلا و برنز مسابقات بینالمللی ارمنستان و تایوان و ده عنوان قهرمانی ایران را در کارنامه ورزشی خود دارد علاوه بر این سالها بهعنوان مربی در کادر فنی سبزپوشان ذوبآهن حضور داشته است.
هفته اول لیگ وزنهبرداری ایران در سال ۱۴۰۴ روزهای سوم تا پنجم شهریور در سالن ایرانیان مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشود.
داین هفته از رقابتها در دو بخش بزرگسالان و جوانان برگزار خواهد شد و ۱۲ تیم ذوبآهن، سپاهان، مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری خوزستان، نیروی هوایی ارتش، نیروی زمینی ارتش، نفت و گاز مسجدسلیمان، سپاهان اصفهان، ذوبآهن اصفهان، رعد پدافند تهران، گل گهر سیرجان، فولاد درخشان گیلان، مهرگان بهنام فارس و هیات خراسان رضوی در این فصل رقابت میکنند.