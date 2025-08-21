به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، صفدر صفدری به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این پالایشگاه در زمینی به مساحت ۱۵ هزار متر مربع احداث ‏می‌شود و محصولات آن شامل عصاره، اسانس، مواد مؤثره و صمغ خواهد بود که در صنایع دارویی، ‏غذایی، آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد و حتی باقی‌مانده گیاهان دارویی نیز می‌تواند به عنوان کود یا ‏خوراک دام استفاده شود‎. ‎

وی افزود: تاکنون خواص ماده مؤثر ۷۵ گونه از ۴۲۳ گونه گیاه دارویی شناسایی‌شده در استان ‏کشف شده و بسیاری از آنها قابلیت صنعتی شدن دارند. ‏

صفدری گفت: زعفران، گل محمدی، اسطوخودوس، بابونه، نعناع فلفلی و زیره سبز از مهم‌ترین ‏محصولات کشت‌شده در این منطقه هستند‎. ‎

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اضافه کرد:‏ خراسان شمالی استانی است ‏با ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه گیاهان دارویی، اما نبود صنایع تبدیلی و حمایت‌های لازم سبب شده ‏کشاورزان در جایگاه بازنده قرار گیرند و دلالان برنده اصلی این بازار باشند‎. ‎

وی با اشاره به سطح زیرکشت ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتاری گیاهان دارویی در استان افزود:

صفدری تاکید کرد: با این حال، توسعه واحد‌های فرآوری و ایجاد پالایشگاه گیاهان دارویی می‌تواند ‏نقطه عطفی در تغییر این معادله باشد؛ معادله‌ای که اگر درست مدیریت شود، نه‌تنها کشاورزان استان به ‏سود واقعی می‌رسند، بلکه خراسان شمالی می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات گیاهان ‏دارویی کشور و حتی منطقه تبدیل شود‎. ‎