مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از احداث نخستین پالایشگاه گیاهان دارویی استان با سرمایهگذاری ۱۰ هزار میلیارد ریال در روستای عبدآباد بجنورد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، صفدر صفدری به خبرگزاری صدا و سیما گفت: این پالایشگاه در زمینی به مساحت ۱۵ هزار متر مربع احداث میشود و محصولات آن شامل عصاره، اسانس، مواد مؤثره و صمغ خواهد بود که در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد و حتی باقیمانده گیاهان دارویی نیز میتواند به عنوان کود یا خوراک دام استفاده شود.
وی افزود: تاکنون خواص ماده مؤثر ۷۵ گونه از ۴۲۳ گونه گیاه دارویی شناساییشده در استان کشف شده و بسیاری از آنها قابلیت صنعتی شدن دارند.
صفدری گفت: زعفران، گل محمدی، اسطوخودوس، بابونه، نعناع فلفلی و زیره سبز از مهمترین محصولات کشتشده در این منطقه هستند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اضافه کرد: خراسان شمالی استانی است با ظرفیتهای بینظیر در حوزه گیاهان دارویی، اما نبود صنایع تبدیلی و حمایتهای لازم سبب شده کشاورزان در جایگاه بازنده قرار گیرند و دلالان برنده اصلی این بازار باشند.
وی با اشاره به سطح زیرکشت ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتاری گیاهان دارویی در استان افزود: محصولات این پالایشگاه شامل عصاره، اسانس، مواد مؤثره و صمغ خواهد بود که در صنایع دارویی، پزشکی، غذایی و آرایشی بهداشتی استفاده میشوند. حتی باقیمانده گیاهان دارویی نیز به عنوان کود و خوراک دام کاربرد خواهد داشت.
صفدری تاکید کرد: با این حال، توسعه واحدهای فرآوری و ایجاد پالایشگاه گیاهان دارویی میتواند نقطه عطفی در تغییر این معادله باشد؛ معادلهای که اگر درست مدیریت شود، نهتنها کشاورزان استان به سود واقعی میرسند، بلکه خراسان شمالی میتواند به یکی از قطبهای اصلی تولید و صادرات گیاهان دارویی کشور و حتی منطقه تبدیل شود.