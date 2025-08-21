به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان اداره کل بحران استانداری اعلام کرد: از بعد از ظهر روز جمعه تا اواسط هفته آینده در سطح استان وزش باد نسبتاً شدید و خیزش گردوخاک پیش بینی می شود. لذا انتقال ریزگرد، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا بویژه در نیمه شمالی، شرق و برخی از مناطق جنوب استان دور از انتظار نیست.

همه مناطق استان کرمان به ویژه شمال، شرق و جنوب استان

افزایش غلظت غبار، کاهش کیفیت هوا و دید افقی، احتمال خسارت به سازه های سبک و موقت، احتمال سقوط بنر، تابلوهای تبلیغاتی، داربست و سازه های موقت، احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل از مخاطرات ان است

پرهیز از سفرهای غیر ضروری، احتیاط در فعالیتهای عمرانی و اطمینان از استحکام سازه های موقت، خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمان های نیمه کاره، خودداری از فعالیت در فضای باز برای گروه های حساس توصیه می شود.



