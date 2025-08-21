فرنگی کاران اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم ایران در روز نخست کشتی فرنگی جوانان جهان مقابل حریفان نتیجه را واگذار کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم محمدامین عبدولی در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر دراگوس دراگا از رومانی را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب عمر آلتاش از ترکیه شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا بتواند به کار خود در گروه شانس ادامه دهد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم رضا آذرشب پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر آروین خسروی از آمریکا را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۷ بر ۳ مغلوب مارتیک پتروسیان از ارمنستان شد؛ و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند در گروه شانس مجدد برای کسب نشان برنز به کار خود ادامه دهد.