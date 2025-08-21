به منظور کاهش احتمال بروز سوانح رانندگی منجر به جرح و فوت و همچنین کنترل بار ترافیک، بخشی از معابر و شریان‌های ارتباطی منطقه ۱۸ پایتخت با اجرای ۵۰ کیلومتر خط کشی محوری ایمن سازی شد.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارششهردار منطقه ۱۸ با اشاره به این نکته که اجرای عملیات مذکور منجر به کاهش بخش عمده‌ای از معضلات مرتبط با عدم توجه به قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی از سوی رانندگان خودرو‌های عبوری و عابرین پیاده شده، گفت: با پهنه بندی‌های صورت گرفته در محلات هجده گانه و شهرک‌های واقع در بخش حریم منطقه، عملیات خط کشی محوری معابر، تعیین محل سرعتکاه و کف نویسی ایستگاه‌های بخش حمل ونقل عمومی بطول تقریبی ۵۰ کیلومتر به انجام رسید.

رضا محمدی ادامه داد: در بخش دیگری از این عملیات نیز ۴۵۰ بلوک عابر پیاده از سوی عوامل اجرائی معاونت حمل ونقل وترافیک منطقه برای بهبود در امر تردد عابرین پیاده و رهگذران مشخص و خط کشی شده است.

این مقام مسئول همچنین به آغاز تمهیدات معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه در فاصله یک ماه مانده تا آغاز سال تحصیلی جدید اشاره و یاد آور شد: با مشارکت نواحی هفتگانه، مبادی ورودی و خروجی مراکز آموزشی در طرح موسوم به استقبال از مهر با اجرای عملیات خط کشی محوری، کف نویسی و بلوک عابر پیاده در حال ایمن سازی می‌باشد