مشارکت جهادگران مردمی در حفاظت از محیط زیست تهران تقویت میشود
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در نشست هم اندیشی با گروه جهادگران شمیرانات، بر اهمیت نقش آفرینی گروههای مردمی در ارتقای فرهنگ زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حسن عباس نژاد در این نشست با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند گروههای مردمی گفت: جهادگران به عنوان بازوی همراه دستگاههای اجرایی میتوانند نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی و صیانت از محیط زیست استان ایفا کنند.
وی افزود: تعامل و هم افزایی میان اداره کل حفاظت محیط زیست، گروههای جهادی و سایر نهادهای مردمی میتواند مسیر تحقق توسعه پایدار در استان تهران را هموار سازد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین از بازدید مشترک حاضران در این نشست از توربین بادی و آبشخور حیات وحش در پارکهای ملی خجیر و سرخه حصار خبر داد و خاطرنشان کرد: این بازدیدها نشان دهنده اهمیت بهره گیری از انرژیهای پاک و حفاظت از زیستگاههای طبیعی است.
رفیعی: اولویتهای زیست محیطی تهران نیازمند هم افزایی نهادها و مردم است
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز در نشست هم اندیشی با جهادگران شمیرانات و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران بر ضرورت همگرایی برای حل چالشهای زیست محیطی پایتخت تأکید کرد.
سمیه رفیعی با اشاره به وضع ویژه زیست محیطی تهران گفت: آلودگی هوا، فشار بر منابع طبیعی و آسیب به زیستگاههای حیات وحش از مهمترین چالشهای زیست محیطی استان است که حل آنها بدون مشارکت مردمی و هماهنگی دستگاههای مسئول امکان پذیر نخواهد بود.
وی تأکید کرد: جهادگران مردمی میتوانند حلقه ارتباطی مؤثری میان جامعه و نهادهای تصمیم گیر باشند و با فعالیتهای میدانی و فرهنگی، مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار را تسهیل کنند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پایان با قدردانی از فعالیتهای جهادگران شمیرانات، بر حمایت مجلس از برنامههای زیست محیطی استان تهران تأکید کرد و بیان داشت: تحقق آیندهای پایدار نیازمند عزم ملی و همکاری جمعی است.