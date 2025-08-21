به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی این روز‌ها مشهدالرضا (ع) مامن و ماوای زائران بسیاری از ایران و اقصی نقاط دنیاست و هر کس با هر وسیله‌ای که شده خود را به مشهد می‌رساند، گروهی نیز در این میان خود را با دوچرخه به مشهدالرضا (ع) می‌رسانند تا در ایام پایانی ماه صفر در حرم رضوی حضور داشته باشند.

این کاروان دوچرخه سواری ۱۲ نفره، سه روزه خود را به مشهدالرضا می‌رسانند تا به زیارت حضرت، مشرف و در مراسم سالروز شهادتش شرکت کنند.

با التماس دعا بدرقه شان میکنیم.