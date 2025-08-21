به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان اظهار داشت: باید علاوه بر تکریم و احترام مردم، کار مراجعه کنندگان را به نحو مطلوب پیگیری کرده و مشکلات آنان را حل کنید.

وی افزود: از ویژگی‌های برجسته دکتر پزشکیان رئیس‌جمهوری، شفافیت و صداقت ایشان است که سایر مدیران نیز باید این اخلاق را سرلوحه کار خود قرار دهند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه اصلاح نظام اداری از برنامه‌های مهم دولت وفاق ملی است گفت: نمودار سازمانی برخی ادارات، سالهاست که اصلاح نشده و باید اصلاح شود و با وجود محدودیت‌ها، می‌توانیم اصلاحات ساختاری در حوزه اداری ایجاد کنیم.

زارع از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز خواست تا با پشتیبانی از دولت الکترونیک و ایجاد سازوکار‌های لازم، زمینه افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دولتی در دستگاه‌های اجرایی را فراهم آورد.