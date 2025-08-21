۳ میلیارد و دویست میلیون تومان به تجهیز آی‌سی‌یو بیمارستان ۲۲ بهمن و پایگاه اورژانس خواف اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان خواف گفت:با هدف بهبود خدمات درمانی و تقویت امکانات بیمارستانی، تجهیزاتی شامل یک دستگاه الکتروشوک، سه دستگاه تخت برقی تاشو، سه دستگاه تشک مواج، سه دستگاه ونتیلاتور ثابت و یک دستگاه الکتروکاردیوگراف خریداری و به بیمارستان ۲۲ بهمن خواف اختصاص یافت.

امیررضا وکیلیان افزود: در هفته دولت پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهری خواف افتتاح می‌شود و تجهیزات این پایگاه نیز از جمله بی‌سیم‌های مدرن تامین شده است. همچنین پنج دستگاه آمبولانس که جهت انجام تعمیرات به مشهد اعزام شده بود، به‌زودی به ناوگان آمبولانسی شهرستان خواف بازخواهد گشت