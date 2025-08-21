امروز: -
غرش موشک‌های ایرانی در رزمایش اقتدار موشکی ارتش

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۳۰- ۱۵:۳۱
برخورد با نانوایان متخلف
بیانیه‌ای بر خلاف انسجام و اتحاد ملی
تکمیل بررسی‌های جزئیات طرح ملی هوش مصنوعی مجلس در کمیسیون صنایع
حاشیه‌هایی از دنیای پرده نقره‌ای و موسیقی در بسته کلاکت
خبرهای مرتبط

آغاز رزمایش موشکی اقتدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش

پهپاد «باور ۵» هدف خود را منهدم کرد

پایانِ موفقیت‌آمیز رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴

انهدام اهداف با موشک‌های «نصیر»، «قدیر» و «قادر»

غرش موشک‌های ایرانی در رزمایش اقتدار ۱۴۰۴

برچسب ها: رزمایش موشکی ، ارتش ، اقتدار موشکی ارتش
