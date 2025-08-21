۷۳ فارغ التحصیل در مجتمع آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه فارس
در مجتمع آموزشی و پژوهشی حوزههای علمیه فارس، زبانهای خارجی به طلاب و دیگر متقاضیان آموزش داده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول مجتمع آموزشی پژوهشی بینالملل حوزههای علمیه استان فارس گفت: این مرکز که از سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و از سال ۹۹ بهصورت رسمی با عنوان مرکز زبان حوزههای علمیه فارس شناخته شد، اکنون بهعنوان دومین مرکز زبان کشور، مأموریت خود را بر آموزش زبان و تربیت کنشگران بینالمللی متمرکز کرده است.
محمدحسین اسماعیلی افزود: در این مجتمع تاکنون بیش از هزار طلبه و علاقهمند در هفت زبان زنده دنیا شامل انگلیسی، عربی، روسی، چینی، آلمانی، فرانسوی و عبری آموزش دیدهاند. همچنین از ابتدای فعالیت تاکنون سه دوره آموزشی برگزار شده است و ۷۳ نفر فارغالتحصیل شدهاند.
وی تأکید کرد: هدف این مجتمع صرفاً آموزش زبان نیست بلکه ارتقای توانمندیهای علمی، فرهنگی، رسانهای و اجتماعی زبانآموزان است. بر همین اساس، مهارتهایی همچون تولید محتوا، فعالیت در شبکههای اجتماعی، کار گروهی و مدیریت تیمی به فراگیران آموزش داده میشود تا آنها بتوانند بهعنوان کنشگران مؤثر در عرصه بینالملل ایفای نقش کنند.
آیتالله دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس هم در این مراسم با تاکید بر رسالت فراملی حوزههای علمیه گفت: مجتمع بینالملل حوزه تنها به آموزش زبان محدود نمیشود، بلکه ماموریت اصلی آن تربیت کنشگران فرهنگی در سطح بینالمللی است که بتوانند پیام اسلام را با زبان روز به جهانیان منتقل کنند.
وی افزود: طلاب باید بدانند که رسالتشان صرفاً علمی نیست، بلکه باید در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز نقش آفرینی کنند؛ امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مبلغانی هستیم که با زبان جهانی، منطق اسلامی را تبیین کنند.