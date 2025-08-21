ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول مجتمع آموزشی پژوهشی بین‌الملل حوزه‌های علمیه استان فارس گفت: این مرکز که از سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و از سال ۹۹ به‌صورت رسمی با عنوان مرکز زبان حوزه‌های علمیه فارس شناخته شد، اکنون به‌عنوان دومین مرکز زبان کشور، مأموریت خود را بر آموزش زبان و تربیت کنشگران بین‌المللی متمرکز کرده است.

محمدحسین اسماعیلی افزود: در این مجتمع تاکنون بیش از هزار طلبه و علاقه‌مند در هفت زبان زنده دنیا شامل انگلیسی، عربی، روسی، چینی، آلمانی، فرانسوی و عبری آموزش دیده‌اند. همچنین از ابتدای فعالیت تاکنون سه دوره آموزشی برگزار شده است و ۷۳ نفر فارغ‌التحصیل شده‌اند.

وی تأکید کرد: هدف این مجتمع صرفاً آموزش زبان نیست بلکه ارتقای توانمندی‌های علمی، فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی زبان‌آموزان است. بر همین اساس، مهارت‌هایی همچون تولید محتوا، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، کار گروهی و مدیریت تیمی به فراگیران آموزش داده می‌شود تا آنها بتوانند به‌عنوان کنشگران مؤثر در عرصه بین‌الملل ایفای نقش کنند.