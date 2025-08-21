به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان باشت در این جلسه با گرامیداشت روز جهانی مسجد با اشاره به جایگاه مسجد در دین مبین اسلام گفت: از همان صدر اسلام که پیامبر بزرگ اسلام هنگام ورود به مدینه در همان ابتدای امر بنا را بر ساخت مسجد گذاشتند تا همین دوران معاصر تحولات بزرگ از مساجد شروع می‌شده است، همانطوریکه سرمنشا انقلاب اسلامی ایران نیز از مساجد بوده است.

حجت الاسلام گنجه‌ای با بیان اینکه کبرنامه‌های فرهنگی باید بصورت مطلوب وشایسته برگزار شود گفت: همانطوریکه فرهنگ یک شهر وشهرستان به دست اعضاء شورای فرهنگ عمومی داده شده است باید تلاش کنیم تا چراغ اهل بیت عصمت وطهارت که چراغ روشنگر الهی است روشن نگه داشته شود.

وی با اشاره به اینکه قرارگاه مسجد وظیفه ومسئولیت آن به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه واگذارشد اضافه کرد: درشهرستان‌ها امام جمعه فرمانده قرارگاه مسجد است واولین جلسه شهرستانی درهمین ایام برگزار می‌شود.

حجت الاسلام گنجه‌ای خطاب به نماینده مردم شهرستان‌های باشت وگچساران در مجلس شوورای اسلامی گفت: ازسهمیه مسئولیت‌های اجتماعی نفت سال گذشته قراربود اعتباراتی به مساجد اختصاص داده شود که متاسفانه اقدامی نشد وامسال سهم فرهنگ را برای مساجد وامامزاده‌ها مشخصا جدا وتامین کنند تا دراین راه هزینه شود.

وی با افزود: پس از بازدید نماینده از مصلای شهر باشت، حدود ۲ میلیارد تومان برای این مصلی نماز جمعه اختصاص داده شد و امیدواریم به مساجد هم کمک شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان از موکب داران و خادمان موکب‌ها در شهرستان باشت در خدمات رسانی به زوار پیاده روی اربعین گفت: برنامه پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی امسال در شهرستان باشت به صورت ویژه و باشکوه و از شهر باشت به سمت امامزاده سید محمد سرآبیز به طول حدود ۸ کیلومتر با حضور مردم برگزار شد.

حجت الاسلام موسوی نیا افزود: امسال دراستان ۱۸ مسیرپیاده روی اربعین حسینی وجود داشت وجمعیتی حدود ۸۰ هزارنفردراستان در مراسم اربعین حسینی شرکت کردند واین نشان از فهم فرهنگی و مذهبی و انقلابی مردم استان دارد.

در این نشست برگزاری مراسم رحلت پیامبر اکرم شهادت امام حسن مجتبی، امام رضا (ع)، نصب پرچم وبنر در سطح شهر و ادارات شهرستان، برپایی موکب و ایستگاه صلواتی در ایام پایانی ماه صفر، تجلیل از خادمین موکب‌های بین راهی شهرستان، پیگیری مصوبات جوانی جمعیت در ادارات متولی، فراهم کردن زمینه برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری، غبار روبی مساجد، برگزاری برنامه‌های فرهنگی درمساجد شهر روستا به مناسبت روز جهانی مسجد به تصویب رسید.