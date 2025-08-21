پخش زنده
رئیسجمهور بر ضرورت ایجاد تغییرات بنیادین در رفتار مدیریتی، بهویژه در بخش دولتی، نسبت به مدیریت هزینه و مصرف انرژی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز پنجشنبه جلسهای به منظور بررسی و تحلیل اجرای طرح شبیهسازی رفع ناترازی انرژی در استان سمنان، با حضور مسعود پزشکیان، اعضای ستاد راهبردی تحول دولت و جمعی از مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی این استان برگزار شد.
در این جلسه، گزارش تفصیلی مربوط به روند اجرای طرح، شامل نحوه جمعآوری دادهها و اطلاعات مرتبط با مصرف انرژی در بخشهای خانگی، کشاورزی و صنعتی و نیز تفکیک آنها در حوزههای شهری و روستایی، با لحاظ دهکهای خانوار ارائه و به دقت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت ایجاد تغییرات بنیادین در رفتار مدیریتی، بهویژه در بخش دولتی، نسبت به مدیریت هزینه و مصرف انرژی، اظهار داشت: متأسفانه برخی مدیران به دلیل آنکه هزینه انرژی مصرفی مجموعه تحت مدیریت خود را از منابع شخصی پرداخت نمیکنند، نسبت به میزان مصرف انرژی و هزینههای آن بیتفاوت بوده و حساسیتی نشان نمیدهند که این رویه نیازمند اصلاحی جدی و فوری است.
پزشکیان همچنین به اقدامات در حال اجرای دولت برای اصلاح این روندها از جمله «مکلف کردن دستگاهها، ادارات و سازمانها به تأمین برق مصرفی خود»، «دستور تعطیلی سازمانهای پرمصرف و فاقد خروجی» و «تخصیص بودجه بر اساس عملکرد و بهرهوری» اشاره کرد و افزود: علاوه بر این، در دولت چهاردهم، پیش از انتصاب هر مدیری، شرایط مجموعهای که به او واگذار خواهد شد، به طور کامل تشریح شده و برنامهای اصلاحی برای بهبود وضعیت مجموعه درخواست خواهد شد تا مدیر مربوطه پس از پایان دوره مسئولیت، مجموعهای با انبوهی از مشکلات و زیانها به جای نگذارد.
رئیس جمهور در ادامه، ضمن تقدیر از تلاشهای ارزشمند مسئولان استان سمنان و ستاد راهبردی تحول دولت در زمینه جمعآوری دقیق اطلاعات، «اتصال کد ملی به موقعیت مکانی (جینف)» و «توسعه مدیریت محلهمحور و فعالسازی ظرفیتهای اجتماعی»، را از ملزومات اساسی موفقیت اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: مدل مدیریت محلهمحور با ایجاد همافزایی میان مردم، انگیزه اصلاح الگوی مصرف را در جامعه تقویت خواهد کرد. در همین راستا خوشبختانه به همت دولت و همکاری مردم، برای نخستین بار نه تنها از افزایش تقاضا و مصرف برق جلوگیری شده، بلکه شاهد کاهش ۵ درصدی در مصرف برق هستیم که موفقیتی مهم و قابل توجه است.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت آموزش و نقش تسهیلگران در اقناعسازی جامعه برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف انرژی پرداخت و با اشاره به نقش کلیدی و تأثیرگذار دانشگاهیان، هیئتهای علمی و دانشجویان در پیشبرد طرحهای اصلاحی، خواستار مشارکت فعال آنان در این زمینه شد.
رئیس جمهور همچنین از طراحان طرح خواست که در هفتههای آتی، استراتژی و روش اقدام برای اجرای بدون عوارض این طرح در بخشهای مختلف را به دقت مورد ارزیابی قرار داده و برای اتخاذ تصمیم نهایی ارائه نمایند.