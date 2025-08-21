یک تیم تحقیقاتی با افزودن مهارکننده TIM-۳ به درمان‌های ایمنی‌درمانی رایج، موفق شد در مدل‌های آزمایشگاهی تومور‌های مقاوم به دارو را کوچک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک مطالعه جدید از مرکز سرطان Moffitt نوید تازه‌ای برای بیماران مبتلا به ملانوم پیشرفته که به درمان‌های ایمنی‌درمانی کنونی پاسخ نمی‌دهند، به همراه داشته است. نتایج این تحقیق که در مجله Journal for ImmunoTherapy of Cancer منتشر شده، نشان می‌دهد افزودن یک داروی سومِ هدف‌گیرنده سیستم ایمنی به ترکیبات موجود، در مدل‌های آزمایشگاهی باعث کوچک شدن تومورهای مقاوم به درمان شده است.

ایمنی‌درمانی با فعال‌سازی سیستم ایمنی بدن برای حمله به سلول‌های سرطانی عمل می‌کند. هرچند این روش بقای بسیاری از بیماران را افزایش داده، اما درصد زیادی یا در ابتدا پاسخ نمی‌دهند یا بعدها دچار عود بیماری می‌شوند.

در این مطالعه، پژوهشگران داروهایی را آزمایش کردند که مسیرهای موسوم به نقاط وارسی ایمنی (immune checkpoints) شامل PD-1، LAG-3 و TIM-3 را مهار می‌کنند. سلول‌های سرطانی معمولاً از این مسیرها برای فرار از سیستم ایمنی سوءاستفاده می‌کنند.

به گفته دکتر کیران اسمالی، مدیر مرکز تعالی ملانوم و سرطان پوست Moffitt، ترکیب سه‌گانه مسدودکننده این مسیرها توانست در مدل‌هایی که به درمان‌های استاندارد پاسخ نداده بودند، عملکرد ایمنی را بازیابی کند و حتی در برخی موارد موجب پسرفت کامل تومورها شود.

او توضیح داد: «TIM-3 معمولاً روی سلول‌های ایمنی فرسوده دیده می‌شود که دیگر توان مبارزه مؤثر با سرطان را ندارند. وقتی TIM-3 همراه با PD-1 و LAG-3 مهار شد، شاهد پاسخ ایمنی قوی‌تر و هدفمندتری بودیم، حتی در تومورهایی که درمانشان دشوار بود.»

بررسی نمونه‌های تومور بیماران نیز نشان داد که TIM-3 در افرادی که به ایمنی‌درمانی پاسخ نداده بودند شایع‌تر است. این موضوع اهمیت مهار TIM-3 را به عنوان یک راهبرد درمانی خط دوم برجسته می‌کند.

نکته مهم اینجاست که این درمان ترکیبی عوارض جانبی بیشتری ایجاد نکرد و همین موضوع مسیر را برای کارآزمایی‌های بالینی آینده هموار می‌سازد.

اسمالی افزود: «یافته‌های ما یک رویکرد نوین برای درمان بیماران ملانوم ارائه می‌دهد که در حال حاضر گزینه‌های درمانی محدودی دارند. ما نسبت به آوردن این استراتژی به مرحله کارآزمایی بالینی و در نهایت ارائه به بیماران هیجان‌زده‌ایم.»