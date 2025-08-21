دبیرخانه تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه ضمن محکمیت بیانیه اخیر جبهه اصلاحات آورده است: حضور مردم در صحنه، خود بهترین گواه بر محکومیت اصحاب فتنه در سال‌های گذشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، متن بیانیه دبیرخانه تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مرور حوادث یک سال گذشته از جمله شهادت شهدایی، چون آیت الله رئیسی، اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله، سقوط حاکمیت سیاسی سوریه، رفع فیلتر از برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی، مانور فضای مجازی بر تشویش افکار عمومی در موضوعات مختلف مانند لایحه عفاف و حجاب و شدت گرفتن تورم و مشکلات اقتصادی و پدیده‌هایی از این دست موجب شد که دشمن در محاسباتش به این نتیجه برسد که اگر به عوامل اقتدار این کشور ضربه نهایی را وارد آورد؛ مردم با آنها همراهی خواهند کرد و نظام با غوطه‌ور شدن در بحران اجتماعی از هم خواهد پاشید؛ اما جنگ ۱۲ روزه که بهتر است از آن به جنگ غرب وحشی علیه اسلام تمدن ساز یاد کنیم، صفحه دیگری از صفحات روشن حاکمیت اسلام سیاسی را به رخ جهانیان کشید. مردم به میدان آمدند و جهان شاهد بود که مردم ایران متحد و یکپارچه در کنار نظام اسلامی ایستادند.

آن چه در این سطور به رشته تحریر در می‌آید به طراحی جدید دشمن برای رسیدن به اهدافش می‌پردازد:

محور‌های اقتدار نظام اسلامی در ایران در سه رکن اساسی خلاصه می‌شود؛

یک: اسلام ناب، دو: رهبری، سه: مردم.

از آنجایی که دشمن در آخرین رویارویی، ضربه سختی از مردم خورده بود به این فکر افتاده که وحدت و انسجام ملی در کشور را خدشه‌دار نماید. بیانیه اخیر جبهه اصلاحات دقیقاً در راستای راهبرد جدید دشمن غدّار است که در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است.

روح حاکم بر این بیانیه ایجاد تردید و شک و القاء ناامیدی در کشور نسبت به مظاهر اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است. در پاسخ به خطا‌های آشکار این بیانیه باید گفت. ایران اسلامی منزوی نیست. این صهیونیسم بین الملل و حامیان آن هستند که منفور ملتهایند

حضور مردم در صحنه، خود بهترین گواه بر محکومیت اصحاب فتنه در سال‌های گذشته است. مردم با حضور منسجم خود حمایت خویش از ارکان اقتدار نظام را به رخ کشیدند.

معلوم شد که مشکل مملکت در عرصه هایی، چون حجاب، مبنایی نیست و این پروژه از سوی دشمن، موازی با پروژه‌هایی همچون دوقطبی مذاکره و مقاومت، فیلتر و عدم فیلتر، هسته‌ای و غیر هسته‌ای و... به گونه سیاسی دنبال می‌شود.

همین جا یادآور می‌شویم که جنگ میان حق و باطل تمامی ندارد و معیار سنجش انسانیت و حیوانیت به خوبی آشکار است. امروز غرب با نسل کشی در غزه چهره واقعی خویش را عیان نموده است و پیدا است که این رویکرد، چیزی جز رنج و ظلم و گمراهی برای بشریت نخواهد داشت.

از سوی دیگر با رصد جبهه استکبار می‌توان دریافت که این جبهه به هر شیوه‌ای به دنبال بقای خویش است و انقلاب اسلامی در ایران را تنها حریف خویش در میدان نبرد می‌بیند.

امیدواریم که بیانیه جبهه اصلاحات تکمیل آگاهانه نقشه دشمن و یادآور شعار دروغین "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" نباشد که اگر چنین باشد خیانتی است آشکار و نابخشودنی.

امید آن که این گروهِ به جای درمان استیصال عدم مقبولیت اجتماعی با صدور چنین بیانیه‌های وحدت شکن و پای نهادن در مسیر تاریکی که گروه‌هایی مانند منافقین در پیش گرفتند، به دنبال جبران خطا‌های گذشته خویش باشند و خود را از افتادن در ورطه نیستی سیاسی و الحاق به موزه عبرت رهایی بخشند.

دبیرخانه تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه