مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران: ۳۲ طرح زیرساختی این شرکت، همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران گفت: ۳۲ طرح زیرساختی به ارزش ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که یک سال گذشته در نقاط مختلف استان توسط این شرکت اجرا شد همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
حیدر داوودیان از آماده بهرهبرداری بودن دهها طرح زیرساختی و عمرانی مهم اجرا شده توسط این شرکت در نقاط مختلف مازندران خبر داد و افزود: با نگاه ویژه دولت چهاردهم در تخصیص اعتبارات مصوب برای طرحهای آب منطقهای مازندران و تلاش همکاران در سراسر استان، در آستانه هفته دولت ۳۲ طرح مهم و اثرگذار زیرساختی و عمرانی متعلق به این شرکت به مرحله بهرهبرداری رسیده است که در روزهای آتی بهرهبرداری از آنها به طور رسمی آغاز میشود.
وی تصریح کرد: طرحهای در آستانه بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران به مناسبت هفته دولت شامل پل بزرگ زیرقوسی سد گلورد، پنج سد انحرافی، ۲ ایستگاه پمپاژ، یک طرح آبرسانی، پنج سد انحرافی و ۲۱ دیوار حفاظتی است که در مجموع با بیش از ۹۵ هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال تکمیل شدهاند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران خاطرنشان کرد: ۲۱ دیوار حفاظتی در شهرستانهای چالوس، کلاردشت، بابلسر، نور، نوشهر، عباسآباد، سوادکوه، آمل و بهشهر، ۵ سد انحرافی در آمل، سوادکوه، سوادکوه شمالی و نور، یک مورد بازسازی سد لاستیکی در بابلسر، ۲ ایستگاه پمپاژ در میاندورود و سوادکوه، یک مورد احداث سازه تثبیت بستر رودخانه در سوادکوه، یک طرح اضطراری آبرسانی در فریدونکنار و نکمیل و بهرهبرداری سد گلورد، پل زیرقوسی و جاده جایگزین سد در هفته دولت به بهرهبرداری میرسند.
داوودیان خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر با نگاه ویژه وزارت نیرو در دولت چهاردهم ۲۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال اعتبار طرحهای شرکت آب منطقهای مازندران تخصیص یافت که نقش مهمی در شتاب بخشیدن به روند اجرای طرحهای این شرکت داشت.
وی درباره توزیع این اعتبارات برای طرحهای آبرسانی استان نیز اظهار کرد: سه هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال به طرح آبرسانی به بابل، بابلسر، فریدونکنار و شهرهای گروه الف، شهرها و روستاهای سوادکوه، سوادکوه شمالی، قائمشهر و جویبار از سد البرز، ۲ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال به طرح آبرسانی رامسر، تنکابن وعباسآباد، ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال به طرح آبرسانی ساری و میاندورود، ۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال به طرح آبرسانی نوشهر و چالوس و ۷۱۰ میلیارد ریال به طرح تامین آب آشامیدنی شهرستانهای نکا، بهشهر و گلوگاه مازندران اختصاص داده شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران تصریح کرد: تلاش وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای مازندران بر این است تا با همراهی مدیران استان، سرعت اجرای طرحهای مرتبط با بخش آب در استان افزیش یابد.