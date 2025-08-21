به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه اعلام کرد در چارچوب عملیات سراسری «سایبرگُز-۲۱» (چشم سایبری ۲۱) در ۲۰ استان علیه شبکه‌های فعال در زمینه کلاهبرداری آنلاین، قمار غیرقانونی و جرائم علیه اطفال اجرا شد که طی آن ۵۵ متهم شناسایی و دستگیر شدند، که ۲۳ نفر از آنان با حکم دادگاه، رسماً بازداشت و روانه زندان شدند.

به گفته یرلی کایا تحقیقات پلیس سایبری نشان می‌دهد که این شبکه‌ها با روش‌های متنوعی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند؛ از جمله ایجاد صفحات جعلی برای اجاره خودرو و دریافت بیعانه، مدیریت و تبلیغ وب‌سایت‌های قمار و شرط‌بندی غیرقانونی، و نفوذ به حساب‌های بانکی آنلاین افراد. علاوه بر این، نگهداری و انتشار محتوای مستهجن مرتبط با کودکان نیز از دیگر اتهامات اصلی متهمان است.

وی گفت: از مجموع دستگیرشدگان، برای ۲۳ نفر قرار بازداشت قطعی و برای ۱۴ نفر قرار نظارت قضایی صادر شده است و مقادیر زیادی اسناد و تجهیزات دیجیتال نیز به عنوان مدرک توقیف گردید.