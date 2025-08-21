امروز پنجشنبه اعضا و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با همراهی رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی از پایانه مرزی تمرچین و نوار مرزی کشور در این منطقه بازدید کردند.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید با اشاره به اهمیت پایانه‌های مرزی استان در توسعه صادرات کشور گفت: در مدیریت جدید استان نگاه ویژه‌ای برای رفع موانع و مشکلات پایانه‌های مرزی استان داریم.

رضا رحمانی ادامه داد: با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در مناطق مرزی استان و ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری در این مناطق، شاهد شکوفایی و ایجاد فرصت‌های اشتغال در مناطق مرزی استان خواهیم بود.

وی همچنین با ارائه گزارشی از روند اعزام زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده روند خروج و ورود زائران اربعین حسینی از مرز پیرانشهر بدون هیچ مشکلی انجام شد.

بررسی موضوعات مرتبط با ترانزیت کالا، توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع احتمالی در حوزه حمل و نقل بین المللی در این پایانه‌های مرزی از جمله اهداف این بازدید است.