اعضای بدن مرحومه سمیرا جعفری، پرستار پرتلاش و از نیرو‌های فعال کادر درمان بیمارستان سینا، امروز پس از تأیید مرگ مغزی و با رضایت کتبی اولیای دم، به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما: در آستانه سالروز رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، اعضای حیات‌بخش پرستار فداکار به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید.

خانم جعفری که سال‌ها در حوزه پرستاری و مراقبت از بیماران به ویژه در همه‌گیری کرونا در بیمارستان سینا خدمت‌رسانی می‌کرد، به دلیل تصادف‌ دچار مرگ مغزی شد. پس از اعلام نظر تیم پزشکی و طی مراحل قانونی تشخیص و تایید مرگ مغزی، خانواده این پرستار فداکار با اتخاذ تصمیمی انسان‌دوستانه، رضایت خود را برای اهدای اعضای او اعلام کردند.

با انجام این عمل ارزشمند، تعدادی از بیماران در انتظار پیوند اعضا، جان دوباره گرفتند و زندگی جدیدی آغاز کردند. مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان سینا و همکاران این پرستار فقید، ضمن تقدیر از اقدام ایثارگرانه خانواده مرحومه جعفری، یاد و خاطره او را گرامی داشتند و تأکید کردند که این اقدام، ادامه همان مسیر خدمت و فداکاری است که او در طول سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود در کادر درمان برگزیده بود.

گفتنی است مطابق آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیش از ۱۸ هزار بیمار در لیست انتظار دریافت اعضای پیوندی با نارسایی‌های حاد اعضایی هم‌چون کلیه، کبد، قلب، ریه و غیره هستند تا در صورت وقوع مرگ مغزی و رضایت خانواده‌های معزز اهداکننده، با دریافت این اعضا به زندگی دوباره سلامی کنند، این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ کشور عزیزمان با نزدیک به ۱۲۰۰ مورد اهدا و شاخص اهدای اعضا از موارد مرگ مغزی(PMP) ۱۴ در جمع ۳۰ کشور اول دنیا قرار گرفته است.