سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تحریم ۴قاضی دیوان بینالمللی کیفری توسط آمریکا، اعلام کرد: این اقدام همدستی آشکار در جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی در فلسطین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی در واکنش به تحریم چهار قاضی دیوان بینالمللی کیفری توسط آمریکا در حساب رسمی خود نوشت: تحریم چهار قاضی دیگر دیوان بینالمللی کیفری (قضاتی با ملیتهای کانادایی، فرانسوی، سنگالی و فیجیایی) توسط آمریکا بهخاطر رسیدگی به جنایات اسرائیل، نه تنها هجمهای بیسابقه علیه عدالت است بلکه همدستی آشکار در جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی در فلسطین است.
وزارت خزانهداری آمریکا «نیکولاس یان گیلو»، «کیمبرلی پروست»، «مامه ماندیایه نیانگ» و «نزهت شمیم خان» به ترتیب با ملیتهای فرانسه، کانادا، سنگال و فیجی را تحریم کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای دیوان بینالمللی کیفری را تهدیدی علیه امنیت ملی خواند و عنوان کرد که این تحریمها برای حفاظت از منافع ملی آمریکا و متحدانش، بهویژه اسرائیل، اعمال شده است.
مصونیتی مطلق به اسرائیل برای تداوم جنایاتش
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این باره عنوان کرد: این تعرض به قضات دیوان، سوءاستفاده فاحش از قدرت است که به رژیم اسرائیل مصونیت مطلق برای تداوم جنایاتش میبخشد، مجوز ارتکاب جنایات بیشتر میدهد و صلح و امنیت بینالمللی را بهشدت در معرض خطر قرار میدهد.
بقائی در این باره در شبکه ایکس نوشت: چنین بیقانونی واضحی ماهیت واقعی «نظم مبتنی بر قواعد» را به نمایش میگذارد: چارچوبی قانونگریز که کارکردی جز تأمین اغراض و تمایلاتشان، بیتوجه به قواعد شناخته شده حقوق بینالملل یا مبانی اخلاقی و انسانی ندارد.
دیوان کیفری بینالمللی مستقر در لاهه هلند، نهادی بینالمللی برای رسیدگی به جرایمی، چون جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
دولت آمریکا پنجشنبه ۱۵ خردادماه هم در واکنش به حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی و گالانت و رسیدگی به پروندههای مرتبط با اسرائیل، اقدام به تحریم چهار قاضی زن دیوان کیفری بینالمللی کرد. بقائی دو روز بعد در ۱۷ خردادماه این اقدام از سوی آمریکا را اقدامی زشت و سخیف و آمریکا را همدست جنایات هولناک نسلکشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و تجاوزات رژیم صهیونیستی خواند.
آمریکا در فوریه ۲۰۲۵ هم تحریمهایی علیه کریم خان، دادستان ارشد دیوان اعمال کرد.
دولت آمریکا چندی پیش نیز اقدام به تحریم فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین کرده بود که این اقدام با واکنش بقائی مواجه شد و در این باره تصریح کرد که حقیقت را نمیتوان با تحریم سرکوب کرد.