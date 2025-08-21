مراسم یادبود روحانیان، وعاظ، مداحان و ذاکران اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام همراه با آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی علیه‌السلام شهرستان ماسال برگزار شد.

قدردانی از پیرغلامان حسینی در همایش حبیب ابن مظاهر در ماسال قدردانی از پیرغلامان حسینی در همایش حبیب ابن مظاهر در ماسال قدردانی از پیرغلامان حسینی در همایش حبیب ابن مظاهر در ماسال قدردانی از پیرغلامان حسینی در همایش حبیب ابن مظاهر در ماسال قدردانی از پیرغلامان حسینی در همایش حبیب ابن مظاهر در ماسال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حجت‌الاسلام والمسلمین یاری از وعاظ استان در این مراسم با بیان اینکه ایستادگی برابر ظلم و استکبار مهمترین درس واقعه عاشورا بود گفت: امروز نیز وظیفه ما ایستادگی برابر استکبار است.

وی افزود: برگزاری چنین همایش‌هایی فرصت مغتنمی است تا یاد و خاطره بزرگانی که با نیت خالص در راه ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام تلاش کرده‌اند زنده نگه داشته شود و نسل جدید نیز با ارزش‌های دینی و فرهنگی آشنا شوند.

در این مراسم از ۲۸ نفر از پیرغلامان ، خادمان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و اعضای کانون تجلیل شد.