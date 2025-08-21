پخش زنده
مراسم یادبود روحانیان، وعاظ، مداحان و ذاکران اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام همراه با آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی علیهالسلام شهرستان ماسال برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، حجتالاسلام والمسلمین یاری از وعاظ استان در این مراسم با بیان اینکه ایستادگی برابر ظلم و استکبار مهمترین درس واقعه عاشورا بود گفت: امروز نیز وظیفه ما ایستادگی برابر استکبار است.
وی افزود: برگزاری چنین همایشهایی فرصت مغتنمی است تا یاد و خاطره بزرگانی که با نیت خالص در راه ترویج معارف اهلبیت علیهمالسلام تلاش کردهاند زنده نگه داشته شود و نسل جدید نیز با ارزشهای دینی و فرهنگی آشنا شوند.
در این مراسم از ۲۸ نفر از پیرغلامان ، خادمان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و اعضای کانون تجلیل شد.