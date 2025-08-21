به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله نهایی مسابقه پرطرفدار «مردان آهنین» از امشب آغاز می‌شود.

در این مرحله، ۱۲ شرکت‌کننده برگزیده از میان ۴۰ ورزشکار حاضر در دوره جاری، در رقابت‌هایی هیجان‌انگیز به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

این مسابقات در قالب ۸ قسمت تهیه شده و مخاطبان می‌توانند شنبه، یکشنبه و سه‌شنبه‌ها حوالی ساعت ۲۲:۳۰ شاهد پخش آن از شبکه سه باشند.

«مردان آهنین» از جمله مسابقات ورزشی پرمخاطب تلویزیون است که همواره با استقبال گسترده بینندگان همراه بوده و مرحله نهایی آن یکی از جذاب‌ترین بخش‌های رقابت‌ها به شمار می‌رود.