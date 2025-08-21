پخش زنده
نسخههای خطی فارسی در کتابخانههای هند، روایتگر پیوند دیرین دو فرهنگاند و امروز همان زبان، نفسی تازه میگیرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، به همت مرکز تحقیقات فارسی دهلی نو و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دوره دانشافزایی زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای هند آغاز شد.
در این دوره ده روزه، ۴۰ دانشجو حضور یافتهاند و آموزشها به همت مدرسان بنیاد سعدی و استادان پیشکسوت هندی ارائه میشود.
سرفصلهای آموزشی شامل «فارسی گفتاری»، «ادبیات معاصر» و «ایرانشناسی» است؛ موضوعاتی که به گفته برگزارکنندگان، پلی میان میراث مکتوب فارسی و نیازهای روز دانشجویان خواهد زد.
هند از دیرباز یکی از مهمترین کانونهای زبان فارسی در جهان به شمار میرود و آثار برجایمانده در کتابخانههای این کشور، گواه جایگاه این زبان در تاریخ و فرهنگ شبهقاره است. امروز نیز، با تدریس زبان فارسی در بیش از ۱۴۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی، این میراث همچنان زنده و جاری است.
برگزاری دورههای دانشافزایی همچون نشست اخیر در دهلی نو نشان میدهد که فارسی تنها در نسخههای خطی و کتابخانههای کهن خلاصه نشده، بلکه در کلاسهای پرشور دانشگاهی، با اشتیاق نسل جوان هندی ادامه مییابد.
نظام الدین: دانشجوی دوره دکتری زبان فارسی
تزکیه: دانشجوی مقطع دکتری زبان فارسی
تبسم پروین: دانشجوری دوره دکتری فارسی
محمد فارس: دانشجوی مقطع دکتری فارسی