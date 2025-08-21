پخش زنده
نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل و کارکنان واحد خبر صدا و سیمای استان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به مناسبت روز خبرنگار نماینده مردم بویراحمد دنا ومارگون در مجلس شورای اسلامی، با حضور در واحد خبر صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد، از خبرنگاران این مرکز تجلیل کرد.
محمد بهرامی در این دیدار که مدیرکل صدا و سیمای استان هم حضور داشت با قدردانی از تلاشهای خبرنگاران، رسالت رسانه را مهم و تأثیرگذار توصیف کرد و گفت: خبرنگاران چشم بینا و زبان گویای جامعه هستند و نقشی اساسی در انعکاس واقعیتها و بیان مطالبات مردم دارند.
بهرامی با اشاره به سختیها و محدودیتهای حرفه خبرنگاری افزود: خبرنگاران نیازمند حمایتهای مادی و معنوی هستند تا بتوانند با انگیزه و امنیت شغلی بیشتر به وظایف خود عمل کنند.
وی تاکید کرد: مجلس و دولت باید در زمینه بهبود وضعیت معیشتی، بیمه و حمایتهای حقوقی از فعالان رسانهای اقدامات مؤثرتری انجام دهند.
نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دفاع از حقوق خبرنگاران به معنای دفاع از آزادی بیان و شفافیت در جامعه است و این موضوع باید در اولویت قرار گیرد.
در پایان این دیدار، بهرامی با اهدای گل از خبرنگاران واحد خبر صدا و سیمای استان تجلیل کرد.