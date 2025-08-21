به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: برای چهارمین سال متوالی اعضای این جمعیت در قالب ۱۰۰ خانم و آقا، به همراه برخی تجهیزات از جمله ویلچر به منظور حضور در طرح «قدم به قدم درمسیر بهشت» به مشهد مقدس اعزام شدند تا در دهه آخر صفر به زائران امام رضا (ع) خدمت رسانی کنند.

دکتر مومنی افزود: طرح قدم به قدم در مسیر بهشت با هدف ارائه خدمات بشردوستانه و فرهنگی شرکت کنندگان در مسیر پیاده روی مشهد مقدس و همچنین ارائه ویلچر به زائران سالمندان و افراد معلول و. اجرا می‌شود.

وی گفت: پس از گروه‌بندی به همت سرپرست‌ها، هر کدام از خادمان جوان در این ایام، چهار روز با ویلچر و چتر به زائران سالخورده و ناتوان خدمت رسانی می‌کنند.

طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» از ۲۹ مرداد آغاز شده و تا ۳ شهریور ادامه دارد.