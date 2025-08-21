به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای سیاستگذاری چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، طی احکامی جداگانه و بر اساس آیین‌نامه برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، اعضای شورای سیاست‌گذاری این رویداد ملی و بین‌المللی را منصوب کرد.

اعضای شورای سیاست‌گذاری، بر اساس آیین‌نامه اجرایی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و مطابق با لزوم بهره‌مندی از ظرفیت‌های حرفه‌ای و تخصصی، استفاده از تجربه پیشگامان این عرصه، نگاه و رویکرد‌های تاثیرگذار استادان جوان، بانوان، مدیران با سابقه و خوشنام، همراهی خانه تئاتر و ظرفیت انجمن هنر‌های نمایشی استان‌ها انتخاب شده‌اند.

همچنین در این دوره نمایندگانی از نسل جوان و دانشگاهی کشور به عنوان اعضای مشورتی به منظور شناخت بهتر دغدغه‌های جوانان فعال در عرصه هنر‌های نمایشی، اعضای شورای سیاست‌گذاری را همراهی می‌کنند.

براین اساس، رضا مردانی مدیرکل هنر‌های نمایشی و رئیس جشنواره، علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی، اکبر زنجانپور بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، شیرین بزرگمهر عضو هیئت علمی دانشگاه، شهرام گیل‌آبادی مدرس تئاتر و رسانه، بهزاد آقاجمالی عضو هیئت علمی دانشگاه، نسیم ادبی بازیگر و کارگردان، حمیدرضا آذرنگ نویسنده، بازیگر و کارگردان، مریم رحیمی عضو هیئت مدیره خانه تئاتر، بابک صبوری نماینده انجمن استان‌ها، افرا افروز عضو مشورتی و ماهان عبداللهی عضو مشورتی، اعضای شورای سیاست‌گذاری چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را تشکیل می‌دهند.

چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بهمن سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.